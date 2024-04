Heilbäder und Kurorte informieren über aktuelle Lage

Vor welchen Herausforderungen stehen die Heilbäder und Kurorte in Hessen? Der Heilbäderverband macht eine Bestandsaufnahme.

Blick auf ein Becken in der Sprudelhof-Therme in Bad Nauheim vor deren Eröffnung im vergangenen Dezember. Die hessischen Heilbäder und Kurorte setzen große Hoffnung auf moderne und einladende Thermen, um damit Gäste anzulocken. © Lando Hass/dpa

Die Corona-Pandemie und die Explosion der Energiepreise haben den hessischen Heilbädern und Kurorten in den vergangenen Jahren zugesetzt. Doch im vergangenen Jahr zeigten die Gästezahlen wieder nach oben. Der Hessische Heilbäderverband will an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) bei seinem Kurtag in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) über die jüngste wirtschaftliche Entwicklung in der Branche und über neue Trends informieren.

Nach Angaben des Verbandes bieten die hessischen Heilbäder und Kurorte allein im Gesundheitssektor rund 40.000 Menschen einen Arbeitsplatz. Hinzu kämen noch mehrere zehntausend Jobs in Tourismus und Gastronomie.