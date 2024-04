Frankfurts Tuta für zwei Spiele gesperrt

Eintracht Frankfurts Tuta fliegt gegen Werder Bremen vom Platz. Zwei Spiele müssen die Hessen nun ohne den Verteidiger auskommen.

Frankfurts Tuta in Aktion. © Tom Weller/dpa

Eintracht Frankfurt muss in den kommenden beiden Spielen der Fußball-Bundesliga auf Abwehrspieler Tuta verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) sperrte den Brasilianer für die Partien beim VfB Stuttgart und gegen den FC Augsburg, wie der DFB am Dienstag mitteilte. Tuta hatte am vergangenen Freitag im Heimspiel gegen Werder Bremen (1:1) für ein Foulspiel die Rote Karte gesehen. Der 24-Jährige beziehungsweise die Eintracht haben dem Urteil zugestimmt. Das Urteil ist damit rechtskräftig.