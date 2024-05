Auto erfasst Radfahrerin: 71-Jährige in Krankenhaus

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes kommt es zum Zusammenstoß eines Autos mit einem Pedelec. Die Radfahrerin erleidet schwere Verletzungen.

Eine 71 Jahre alte Radfahrerin ist in Langen im Landkreis Offenbach von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie kam nach dem Unfall auf dem Parkplatz eines Baumarkts am Mittwoch in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Offenbach am Donnerstag mitteilte. Die Frau war mit ihrem Pedelec auf einem Zebrastreifen auf dem Parkplatz mit dem Wagen zusammengestoßen, war dann über das Fahrzeug geschleudert und mit dem Kopf auf den Boden gestürzt. Der Autofahrer blieb unverletzt.