Home

Regional

Hamburg & Schleswig-Holstein

Musik: Zweiter Tag des Posaunentags: 125 Platzkonzerte und Serenade

Zweiter Tag des Posaunentags: 125 Platzkonzerte und Serenade

Platzkonzerte «von überall und mittenmang»: Am zweiten Tag des Posaunentags erklingt Musik an ungewöhnlichen Orten in der Hansestadt. Abends soll es am Elbufer besinnlich werden.

Zu Beginn des 3. Deutschen Evangelischen Posaunentags spielen 15.000 Blechbläserinnen und -bläser. © Markus Scholz/dpa

Mit 125 Platzkonzerten in Einkaufszentren, Krankenhäusern und Seniorenheimen ist der 3. Deutsche Evangelische Posaunentag am Sonnabend in Hamburg fortgesetzt worden. Unter dem Motto «Hamburg klingt» standen außerdem thematische Veranstaltungen am Gedenkort Hannoverscher Bahnhof, dem Auswanderermuseum Ballinstadt oder am St. Pauli Fischmarkt auf dem Programm. Bei der abendlichen Serenade auf der Jan-Fedder-Promenade (exakt 20.24 Uhr) wollen Tausende Blechbläserinnen und Blechbläser den Hafen in eine besinnliche Stimmung versetzen. Am Sonntag geht das christlich-musikalische Großereignis mit einem Abschlussgottesdienst im Stadtpark zu Ende.

© dpa