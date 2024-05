Home

Posaunentag geht mit Gottesdienst im Stadtpark zu Ende

Seit Freitagabend erklingt in Hamburg Musik an ungewöhnlichen Orten. Zum Abschluss des 3. Evangelischen Posaunentages werden am Sonntag 15.000 Bläserinnen und Bläser im Stadtpark erwartet.

Zu Beginn des 3. Deutschen Evangelischen Posaunentags spielen Blechbläserinnen und -bläser. © Markus Scholz/dpa

Mit einem Gottesdienst im Hamburger Stadtpark geht am Sonntag (12.00 Uhr) der 3. Deutsche Evangelische Posaunentag zu Ende. Erwartet werden rund 15.000 Blechbläserinnen und Bläser. Die Predigt hält Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs, zurzeit Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Unter dem plattdeutschen Motto «mittenmang» (mittendrin) haben seit Freitag Tausende von Blechbläserinnen und Blechbläser an verschiedenen Orten gemeinsam musiziert, unter anderem gab es 125 Platzkonzerte in Einkaufszentren, Krankenhäusern und Senioren-Wohnheimen. Ein Höhepunkt war am Samstag die abendliche Serenade auf der Jan-Fedder-Promenade.

