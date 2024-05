Tankstelle und Waschanlage brennen

Feuer in Maschinenhalle durch technischen Defekt ausgelöst

Ein technischer Defekt an einem Traktor hat nach ersten Ermittlungen den Brand auf einem Bauernhof in Geiselhöring-Sallach (Landkreis Straubing-Bogen) ausgelöst. Bei dem Feuer in einer Maschinenhalle entstand ein Schaden von etwa 400.000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es lägen keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung vor.