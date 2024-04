Krimi Lars Haider: Morde im Umfeld von Fridays for Future

Demo gegen Rechtsextremismus wird an anderen Ort verlegt

Die Bewegung Fridays for Future hat die für Sonntag angekündigte Hamburger Demonstration gegen Rechtsextremismus und die AfD vom ursprünglich geplanten Versammlungsort am Jungfernstieg zur Ludwig-Erhard-Straße verlegt. Das teilte eine Sprecherin der Klimaschutzbewegung am Donnerstag in Hamburg mit. Damit reagieren die Organisatoren auf den Massenandrang bei einer Demonstration am vorigen Freitag. Die Demonstration war wegen der unerwartet hohen Teilnehmerzahl abgebrochen worden.