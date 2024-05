Einfamilienhaus und Scheune in Itzstedt abgebrannt

Im Kreis Segeberg brennt in der Nacht eine Scheune. Das Feuer greift auf das anliegende Einfamilienhaus über. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Bei einem Feuer in Itzstedt (Kreis Segeberg) sind in der Nacht zu Donnerstag eine Scheune und ein Einfamilienhaus abgebrannt. Aus zunächst ungeklärter Ursache habe gegen 4.40 Uhr zunächst die Scheune in Brand gestanden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Dann habe das Feuer auf ein Wohnhaus übergegriffen. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass beide Gebäude abbrannten.

Die dort wohnhafte Familie habe sich in der Nacht nicht im Haus befunden. Der Einsatz wurde gegen 6.00 Uhr beendet, wie es hieß. Über die Schadenshöhe konnte zunächst keine Angabe gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.