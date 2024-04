Albert II. von Monaco mit Familie im Miniatur Wunderland

Der Zwergstaat Monaco ist im Hamburger Miniatur Wunderland nachgebaut worden. Zur Eröffnung kommt auch die monegassische Fürstenfamilie. Doch erst erhält sie noch einen ganz besonderen Einblick.

Fürst Albert II. von Monaco und seine Familie haben am Donnerstagnachmittag das Hamburger Miniatur Wunderland in der historischen Speicherstadt besucht. Dort konnten der Regent (66), seine Ehefrau Fürstin Charlène (46) und die neunjährigen Zwillinge Jacques und Gabriella die Touristenattraktion bei einem privaten Rundgang mit den Gründern kennenlernen. Normale Besucher hatten an diesem besonderen Tag keinen Zutritt. Am Mittag waren sie vom Hamburger Flughafen zunächst zum Hotel «Vier Jahreszeiten» an der Alster gefahren, wo sie einigen Schaulustigen Autogramme gaben.

Am Abend steht dann die mit Spannung erwartete Eröffnung des neuen Monaco-Abschnitts an, die der Anlass für den Kurzbesuch der monegassischen Fürstenfamilie an der Elbe ist. Der kleine Staat wurde auf 36 Quadratmetern nachgebaut. Auf Knopfdruck sollte das Paar dann in der bunten Modell-Landschaft das erste Formel-1-Rennen starten. Neben dem Fürstenpalast werden auch der Hafen mit luxuriösen Jachten und das Casino in Mini-Ausgaben gezeigt. Das Paar wird nach der offiziellen Eröffnung auch bei einem Cocktail-Empfang mit geladenen Gästen erwartet.