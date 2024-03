Sonne an Ostern: Strandbad und Zoos werben um Besucher

Am Osterwochenende scheint die Sonne in Berlin und Brandenburg. Am Samstag wird es den Meteorologen zufolge mit bis zu 25 Grad ungewöhnlich warm.

Das Osterwochenende wartet am Samstag in Berlin und Brandenburg mit ungewöhnlich hohen Temperaturen auf. Die Höchstwerte sollen zwischen 21 und 25 Grad erreichen, im Berliner Raum um 24 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Am wärmsten wird es demnach in der Niederlausitz. Dabei bleibt es den Meteorologen zufolge weitestgehend heiter und trocken.

Gering bewölkt und trocken geht es in der Nacht zum Ostersonntag weiter. Es kühlt ab auf 10 bis 7 Grad. Am Sonntag steht der Suche nach Ostereiern im Freien nichts im Wege: Die Sonne scheint, und im Wechsel gibt es bewölkte Abschnitte. Regen soll laut der Vorhersage kaum fallen. Die Temperaturen liegen bei 16 bis 20 Grad, in Berlin um 19 Grad.

Passend zu so warmen Frühlingstagen bietet etwa das Strandbad Wannsee eine kostenlose Nutzung der Strandkörbe am Sandstrand an. Zu Ostern sollen an Kinder am Eingang Süßigkeiten verteilt und am Ostersonntag oder Ostermontag kleine Überraschungen im Bad versteckt werden. Der Besuch des Bades ist über die Ostertage kostenlos von 10.00 bis 18.00 Uhr möglich.

Auch Zoo und Tierpark warben um Besucher: «Freuen Sie sich im Zoo über die kleinen Lämmer im Streichelzoo, bestaunen Sie unsere Panzernashörner beim Baden und genießen Sie das erste Eis der Saison.» Im Tierpark wartet die neu eröffnete Otter-Insel und eine geheimnisvolle Spurensuche am Evolutionspfad entlang.