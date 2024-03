Randalierer löst SEK-Einsatz in Treptow-Köpenick aus

Gegenstände fliegen vom Balkon, beschädigen Autos. Später zersplittert Glas auf dem Boden und verletzt Einsatzkräfte. Polizisten stoppen den Werfer erst mit Gewalt.

Ein randalierender Mann hat in Treptow-Köpenick einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst mit Spezialeinsatzkräften (SEK). Der 32-Jährige warf von seinem Balkon aus am Mittwoch verschiedene Gegenstände hinunter und beschädigte dabei Fahrzeuge, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als erste Polizisten eintrafen, habe er ein Messer in der Hand gehalten und ihnen mit verschiedenen Gesten gedroht. Daraufhin sei das SEK hinzugerufen worden. Der Mann warf unterdessen weiter diverse Gegenstände von seinem Balkon in der vierten Etage herunter, darunter auch Glas. Dieses zerbrach und Splitter verletzten zwei Polizisten und einen Feuerwehrmann, wie es hieß. Die SEK-Beamten drangen schließlich gewaltsam in die Wohnung des Mannes ein und nahmen ihn fest. Da er psychisch auffällig wirkte, kam er in ein psychiatrisches Krankenhaus.