Maskierte attackieren Autofahrerin: Schläge und Schüsse

Streit über Drogengeschäft: Mann sticht auf 24-Jährigen ein

Ein mutmaßlicher Drogendealer soll am Mittwochabend in Berlin-Kreuzberg am U-Bahnhof Kottbusser Tor mit einem Messer auf einen 24-Jährigen eingestochen haben. Der 24 Jahre alte Mann wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilte. Die beiden Männer waren demnach auf einem Bahnsteig in Streit über ein früheres Drogengeschäft geraten.