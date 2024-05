Greuther Fürths Coach wünscht Sieb nächsten Karriereschritt

Angreifer Sieb hat in dieser Saison mit zwölf Toren für Fürth überzeugt. Trainer Zorniger ärgert es ein bisschen bei dem umworbenen Stürmer, dass er nicht schon «Armindo 2.0 in der Pipeline» hat.

Nach einem Medienbericht über eine angeblich geplante Rückholaktion des FC Bayern München von Armindo Sieb (21) hofft Greuther Fürths Trainer Alexander Zorniger auf den nächsten Karriereschritt für den Stürmer. «Ich kann nicht genau sagen, was dahintersteckt. Wenn Armindo aber im nächsten Jahr noch da wäre, dann hätten wir vielleicht auch nicht alles richtig gemacht», sagte Zorniger am Mittwoch vor dem nächsten Zweitligaspiel am Freitag (18.30 Uhr) beim 1. FC Magdeburg. «Ich hoffe, dass Armindo, so wie es unsere Aufgabe ist, nächstes Jahr irgendwo anders ist.»

Es sei schließlich auch die Philosophie des Vereins, sagte er. Die Fürther wollen junge Spieler entwickeln und mit deren Verkauf dann hohe Erlöse erzielen. «Es geht mir immer auch ein bisschen auf den Sack, wenn ich nicht den Armindo 2.0 in der Pipeline sitzen habe», sagte Zorniger süffisant weiter.

Sieb spielt sein zweites Jahr in Fürth, mit zwölf Toren konnte der U21-Nationalspieler in dieser Saison nachhaltig für sich werben. Nach Sky-Informationen will ihn der deutsche Rekordmeister aus München «mit hoher Wahrscheinlichkeit» zurückholen und dabei eine Rückkaufoption in Höhe von angeblich rund 1,5 Millionen Euro ziehen. Sieb soll dann im Sommer erneut verliehen werden, um sich weiter zu empfehlen.