Fahrprüfer bei Unfall während Führerscheinprüfung verletzt

Zwei schwere Unfälle mit E-Scootern: 38-jährige Frau stirbt

Bei zwei Unfällen mit E-Scootern sind in der vergangenen Woche in Hamburg zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 38-jährige Fahrerin starb an ihren Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau am Mittwoch mit ihrem Leih-E-Scooter in Hamburg-Jenfeld auf dem Grabkeweg und stürzte aus noch ungeklärter Ursache in Höhe des dortigen Einkaufszentrums auf die Straße. Rettungskräfte brachten die 38-Jährige in ein Krankenhaus. Am Freitag erlag sie ihren schweren Kopfverletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben.