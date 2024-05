Bayern kämpfen in Madrid um siebtes Champions-League-Finale

Nach dem 2:2 im Hinspiel ist im Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Real Madrid noch alles möglich. Der Sieger im Bernabéu-Stadion reist nach Wembley.

Vier Jahre nach dem letzten Titelgewinn kämpft der FC Bayern München am heutigen Mittwoch im legendären Bernabéu-Stadion gegen Gastgeber Real Madrid um den Einzug in sein siebtes Champions-League-Finale. Im Halbfinal-Hinspiel vor einer Woche hatten sich der deutsche und der spanische Fußball-Rekordmeister in München 2:2 getrennt.

«Es ist immer noch ein Fifty-fifty-Spiel. Wir haben 90 Minuten, 120 Minuten und vielleicht auch ein Elfmeterschießen», sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel vor dem Rückspiel. Das Bernabéu-Stadion sei allerdings einer der schwierigsten Orte, um dort zu gewinnen.

Der Gewinner wird am 1. Juni in London gegen Borussia Dortmund oder Paris Saint-Germain um den Königsklassen-Pokal kämpfen. Im Wembleystadion hatten die Bayern 2013 im deutschen Finale gegen Dortmund mit 2:1 triumphiert. Dazu kamen die Titelgewinne 2001 und 2020.

Die Endspiele in den Jahren 1999, 2010 und 2012 daheim in München wurden verloren. Die Champions League ist für die Bayern in dieser Saison die letzte verbliebene Titelchance und die letzte Möglichkeit für einen triumphalen Abschied von Coach Tuchel. Das Spiel sei ein absolutes Highlight, sagte Sportdirektor Christoph Freund. Die Vorfreude sei groß.