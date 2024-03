82-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Frontalzusammenstoß mit Lkw im Hunsrück: Schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw im Hunsrück ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 50 in Höhe der Ortsgemeinde Riesweiler, am Anfang einer Baustelle, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Autofahrer sei in Richtung Flughafen Hahn unterwegs gewesen und vor der Anschlussstelle Riesweiler auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß der Wagen mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.