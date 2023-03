Fehler df-dferh-01 im Google Play Store: Ursachen und Problemlösung

Featured: So trainieren Rettungskräfte mit VR-Training für den Ernstfall

Immer öfter trainieren Einsatzkräfte akute Notfälle in speziellen Virtual-Reality-Simulationen. Extremsituationen, wie Katastrophen, Brände und Unfälle können durch die digitale Technologie sehr realitätsnah nachgestellt werden. Sanitäter:innen, Feuerwehrleute und Polizist:innen treten so bestmöglich vorbereitet in den Ernstfall. Aber auch in anderen risikoreichen Berufen, zum Beispiel in der Elektrotechnik, lernen Azubis mit Hilfe von Virtual Reality (VR). Hier sind einige der spannendsten VR-Trainingsmöglichkeiten für Berufe, bei denen jede Sekunde und jeder Handgriff zählt.