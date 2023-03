Stranger Things wird zum Theaterstück: Duffer-Brüder verlegen Hawkins ans Londoner West End

Nach vier erfolgreichen Serien-Staffeln soll „Stranger Things“ nun den Londoner Broadway erobern. Noch dieses Jahr soll dort das Theaterstück „Stranger Things: The First Shadow“ anlaufen. Diesmal führt die Reise aber weiter in die Vergangenheit.

Mit ihrer Serie Stranger Things landeten die Duffer-Brüder aus North Carolina im Jahr 2016 einen echten Überraschungserfolg. Gerade einmal 5,6 Millionen Euro kostete die Produktion einer Folge damals – ein echtes Schnäppchen. Zum Vergleich: Das Budget für eine Folge der „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ beträgt etwa 14 Millionen Euro. Doch trotz des vergleichsweise geringen finanziellen Aufwands konnte die Geschichte über Freundschaft, Familie und eine düstere Parallelwelt unzählige Zuschauer:innen auf der ganzen Welt begeistern. 2023 soll Stranger Things zusätzlich die Theaterbühne erobern, und zwar am Londoner West End. Doch wie kannst Du Dir ein Stranger Things-Theaterstück vorstellen, wer setzt die Bühnenversion um und wann ist die Premiere? Wir verraten es Dir!

Stranger Things-Theaterstück: Worum soll es in der Bühnenversion gehen?

Laut Netflix soll das Stranger Things-Theaterstück das Publikum ins Jahr 1959 versetzen, also in eine Zeit, bevor „die Welt auf den Kopf gestellt wurde“. So steht in der offiziellen Beschreibung des Stücks: „Das Auto des jungen Jim Hopper springt nicht an, Bob Newbys Schwester nimmt seine Radiosendung nicht ernst und Joyce Maldonado möchte einfach nur ihren Abschluss machen und verschwinden. Als der neue Student Henry Creel in die Stadt zieht, muss seine Familie feststellen, dass ein Neuanfang gar nicht so einfach ist … und dass die Schatten der Vergangenheit sehr weit reichen.“

Die Beschreibung lässt vermuten, dass es Creel und seine Familie sind, die die düstere Paralleldimension aus der Serie Stranger Things nach Hawkins einschleppen. Doch wie sieht die Vergangenheit der Creels aus und wie wird Hawkins in dem Theaterstück mit den neuen Herausforderungen umgehen? Du kannst es noch in diesem Jahr erfahren.

Wer setzt Stranger Things: The First Shadow um?

Das Manuskript für das Stranger Things-Theaterstück stammt von Kate Trefry, einer der Autor:innen und Co-Produzent:innen von Stranger Things. Die Geschichte entwickelten Trefry, die Duffer-Brüder sowie Jack Thorne („Enola Holmes“) gemeinsam. Auf dem Regiestuhl soll Emmy-, Tony- und British-Academy-Film-Award-Preisträger Stephen Daldry sitzen, der in der Vergangenheit zum Beispiel als Regisseur und Produzent an der Netflix-Serie „The Crown“ mitarbeitete. Sein Film-Debüt legte Daldry im Jahr 2000 mit „Billy Elliot – I Will Dance“ (2000) vor.

„Die Zusammenarbeit mit dem brillanten Stephen Daldry war schlichtweg inspirierend“, fassen die Duffer-Brüder in einem offiziellen Statement zusammen.

Über die Besetzung ist bisher noch nichts bekannt, doch wir halten Dich natürlich hier bei featured auf dem Laufenden. Für Netflix handelt es sich übrigens um den ersten Ausflug auf die Theaterbühne.

Was ist bisher in Stranger Things passiert?

Die Netflix-Serie Stranger Things spielt in dem fiktiven Ort Hawkins im US-Bundesstaat Indiana und ist in den Achtzigern angesiedelt. Der größte Teil der Geschichte dreht sich um die vier befreundeten Jungs Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) und Will (Noah Schnapp). Doch das Leben der Freunde verändert sich drastisch, als Will verschwindet und plötzlich die junge Elf (Millie Bobby Brown), die über psychokinetische Fähigkeiten verfügt, auftaucht. Allen wird klar: hier geht etwas Seltsames vor sich. Was genau das ist, ergründen sie in den Staffeln eins bis vier; Season fünf wurde bereits angekündigt. Unterstützung erhält die Gruppe von weiteren spannenden Charakteren wie ihren Geschwistern, Wills Mutter Joyce Byers (Winona Ryder) sowie Polizist Jim Hopper (David Harbour). Auch „Game of Thrones“-Star Tom Wlaschiha ist in Stranger Things zu sehen.

Wann startet das Theaterstück von Stranger Things?

Die Premiere von Stranger Things: The First Shadow soll laut Netflix Ende 2023 im Phoenix Theatre in London über die Bühne gehen. Bis dahin kannst Du Dir die Wartezeit mit den besten Momenten der Serie versüßen:

Welche Hoffnungen hast Du für das Stranger Things-Theaterstück? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar!

