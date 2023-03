Nike Air-Film: Alles zum Streifen über Michael Jordans Treter

Featured: The Night Agent: Das Ende erklärt – und was passiert in Staffel 2?

Kann der junge FBI-Agent Peter eine Verschwörung im Weißen Haus in der neuen Netflix-Serie aufdecken? Wer steckt dahinter, und wer stirbt am Ende? Hier findest Du das Ende von „The Night Agent” erklärt. Und wir verraten Dir, wie es in Staffel 2 mit dem Agenten weitergeht. Peter Sutherland (Gabriel Basso) ist ein FBI-Agent, der einen undankbaren Job bekommen hat: Er sitzt im Keller des Weißen Hauses und soll ein Telefon überwachen, das nur selten klingelt. Doch als das nach Monaten tatsächlich passiert, gerät Peter in einen Strudel aus einer Verschwörung, Korruption und einem drohenden Anschlag. „The Night Agent” ist eine Action-Thriller-Serie mit zehn Episoden, die auf Netflix läuft. Sie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Matthew Quirk. Der Showrunner ist Shawn Ryan (S.W.A.T.). Ende März verkündete Netflix, dass es eine zweite Staffel geben wird.