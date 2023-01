Neue Xbox-Games 2023: Diese Spiele-Highlights kommen auf Dich zu

Featured: Dead by Daylight: Alle Promo-Codes & aktuelle Events im Januar 2023

In „Dead by Daylight“ gibt es etliche Gegenstände, mit denen Du Deinen Charakter individualisieren kannst. Die Entwickler:innen geben diese Items über sogenannte Promo-Codes an die Community weiter. Die Codes gibst Du im Shop von Dead by Daylight ein und erhältst anschließend kostenlose Inhalte. In diesem Ratgeber findest Du alle Codes für das Spiel.