Kerbal Space Program 2: Tipps & Tricks für den Start in die Raketensim

Inspiriert von Horror-Kultfilmen wie „Das Ding aus einer anderen Welt“ oder „Alien“ erkundest Du im neuen Horror-Game „Hidden Deep“ eine mysteriöse Forschungseinrichtung in den Tiefen des Ozeans. In der Early-Access-Phase kannst Du zudem Einfluss auf die Spieleentwicklung nehmen. Das neue Sci-Fi-Horror-Game „Hidden Deep“ vom Ein-Mann-Studio Cogwheel Software orientiert sich an Horror-Kultfilmen wie „Das Ding aus einer anderen Welt“ und „Alien“ – und verspricht daher vom Design und der Story gruseliges 80er-Jahre-Feeling. In dem 2-D-Spiel wird ein zweites Erkundungsteam 1,6 Kilometer unter dem Meeresboden in eine verlassene Forschungsstation geschickt. Deine Aufgabe ist es herauszufinden, weshalb das erste Forschungsteam spurlos verschwunden ist. Entdecke die Welt des Spiels mithilfe verschiedener Tools Im Kampf gegen die Alien-Kreaturen stehen Dir zahlreiche Hilfsmittel zur Verfügung – zum Beispiel Enterhaken, Waffen, Scanner, Drohnen und schwere ...