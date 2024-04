Jährlich etwa 1000 Hektar Landwirtschaftsfläche weniger

Studie: Landwirtschaftlichen Flächen gehen deutlich zurück

Landwirtschaftlich genutzte Flächen in Deutschland werden laut einer Studie bis 2030 schätzungsweise um mehr als 300.000 Hektar schrumpfen. Grund dafür sei der geplante Ausbau der Flächen für Wohnraum, Straßen oder Photovoltaik-Anlagen, wie das Thünen-Institut für Lebensverhältnisse in ländlichen Räumen am Dienstag in Braunschweig mitteilte. Zwar sei die Nahrungsversorgung in Deutschland dadurch nicht akut gefährdet, man habe allerdings, unter anderem aufgrund der fruchtbaren Böden in Mitteleuropa, eine Verantwortung zum Schutz der Ackerflächen.