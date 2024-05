Linken-Fraktion fordert Verbesserungen in Kitas

In Sachsen-Anhalt gehen in den nächsten Jahren viele Kita-Erzieherinnen in den Ruhestand. Die Linke fordert bessere Rahmenbedingungen für die Fachkräfte.

Die Linken-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt hat die Landesregierung aufgefordert, die Bedingungen für das Personal in Kitas zu verbessern. Nötig seien unter anderem bessere Personalschlüssel, sagte die Landtagsabgeordnete Nicole Anger der Deutschen Presse-Agentur. Auszubildende würden häufig einen «Praxisschock» erleben, wenn sie in die Einrichtungen kämen. «Viele Kinder auf zu wenig Personal - das kann so nicht bleiben», sagte Anger.

Die Abgeordnete hat bei der Landesregierung erfragt, wie oft Kitas seit Ende 2022 aus akutem Personalmangel ihre Öffnungszeiten verkürzen oder zeitweise sogar schließen mussten. Die Ergebnisse seien alarmierend, so Anger. Im Salzlandkreis etwa habe im Dezember 2023 fast jede dritte Kita ihre Öffnungszeiten verkürzt, in Dessau-Roßlau sei es jede vierte gewesen. Dies bringe Eltern in Not, die auf die Betreuung ihrer Kinder angewiesen seien, so Anger. Es sei deshalb dringend nötig, mehr Personal von den Fachschulen in die Einrichtungen zu bekommen und dort zu halten.

Im Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme 2023 der Bertelsmann Stiftung hieß es, die Anzahl des pädagogischen Personals in Sachsen-Anhalt sei in den Kitas zwischen 2011 und 2022 um 35 Prozent gestiegen - auf über 16 000 Tätige.