Vollsperrung der A14 nach Lkw-Unfall aufgehoben

Drei Lastwagen-Unfälle in Osthessen - A7 wieder frei

In Osthessen ist es am Montagabend und in der Nacht zu Dienstag zu drei Lastwagen-Unfällen auf den Autobahnen A4 und A7 gekommen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, verlor zunächst am Montagabend ein Lastwagen-Fahrer auf der Autobahn 4 bei Wildeck (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) wegen eines geplatzten Reifens die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr demnach gegen die Schutzplanke und blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 2.00 Uhr. Ob der Fahrer verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt. Einer Polizeisprecherin zufolge konnte die A7 in Fahrtrichtung Süden gegen 10.30 Uhr komplett freigegeben werden.