88-Jähriger fährt gegen Baum: Vermutlich Sekundenschlaf

Sechs Verletzte bei Unfall im Landkreis Würzburg

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos zwischen Röttingen und Riedenheim (beides Landkreis Würzburg) sind sechs Menschen verletzt worden. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde am Mittwoch lebensgefährlich verletzt, drei weitere Menschen schwer, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In einer Rechtskurve kam eine 56-Jährige mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein entgegenkommendes Auto, in dem drei Menschen saßen.