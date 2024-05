Hansa-Coach Selimbegovic vor Schalke-Spiel: Die Chance lebt

Sollte Hansa Rostock gegen Schalke 04 nicht gewinnen, könnten die Mecklenburger am Sonntag als zweiter Absteiger aus der 2. Liga feststehen. Trainer Selimbegovic glaubt weiter an die Rettung.

Der FC Hansa Rostock steht vor einem ganz wichtigen Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga. Sollte der Tabellen-Vorletzte am Samstag (13.00 Uhr/Sky) sein Auswärtsspiel bei Schalke 04 nicht gewinnen, könnte er schon am Sonntag als zweiter Absteiger nach dem VfL Osnabrück feststehen. Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden der Mecklenburger hätte der SV Wehen Wiesbaden mit einem Sieg bei Eintracht Braunschweig die Möglichkeit, die Rostocker entscheidend zu distanzieren.

Trainer Mersad Selimbegovic glaubt daran, die Hansa-Kogge noch in den sicheren Hafen steuern zu können. «Die Chance lebt», sagte der 42-Jährige am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Für seine Spieler würde es darauf ankommen, «nicht zu viel an die möglichen Szenarien zu denken, sondern an den nächsten Zweikampf, die nächste Aktion im Match. Alles andere hilft dir eh' nicht.» Hilfreich könnten zudem die 5734 Hansa-Fans sein, die den Club mit nach Gelsenkirchen begleiten.

Ob es von Vorteil ist, dass sich Schalke am Dienstag mit dem 4:0 über Osnabrück den Ligaverbleib gesichert hat, vermochte Selimbegovic nicht zu sagen: «Das kann man immer drehen, wie man will.»

Außer Innenverteidiger Jasper van der Werff könnte in Konstantinos Stafylidis (beide Adduktoren-Probleme) ein weiterer Abwehrspieler bei den Rostockern ausfallen. Fraglich ist zudem noch der Einsatz von Felix Ruschke, Lukas Scherff und Nils Fröling.