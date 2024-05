VHS-Kampagne für mehr Kursleiter gut angelaufen

Nordzucker: 300 Millionen Euro in Energieumrüstung stecken

Europa zweitgrößter Zuckerproduzent Nordzucker will in den kommenden Jahren rund 300 Millionen Euro in die Energieumrüstung stecken. Neben der Energiewende gehe es dabei auch um Klimaneutralität des energieintensiven Betriebs, sagte Vorstandschef Lars Gorissen am Mittwoch. Mehrere zehn Millionen Euro sollen dabei unter anderem auch im Werk in Klein Wanzleben investiert werden.