Unbekannte stehlen mehrere Dutzend Schafe samt Weidezaun

Diebe sägen Stadtwappen aus historischer Brücke

Diebe haben in Rheinberg am Niederrhein das Stadtwappen des Stadtteils Orsoy von einer historischen Brücke gestohlen. Das runde Kupferrelief mit einem Durchmesser von etwa einem Meter wurde aus dem Geländer der Rheintor-Brücke herausgesägt, teilte die Polizei am Montag mit. Möglicherweise seien Metalldiebe am Werk gewesen. Die Polizei schließt aber auch einen anderen Hintergrund der Tat nicht aus. «Es könnte auch sein, dass es sich jemand als Souvenir in den Keller gestellt hat», sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen liefen in alle Richtungen. Es werden Zeugen gesucht.