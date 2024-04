Home

Frühe Kirschblüte im Witzenhäuser Land wegen warmen Wetters

Die Kirschblüte in Witzenhausen hat in diesem Jahr früher als gewöhnlich begonnen. Wegen des milden Wetters stehen die Bäume in dem nordhessischen Kirschanbaugebiet bereits in voller Blüte.

Zwei Ausflügler sind auf dem Kirschwanderweg unterwegs. © Uwe Zucchi/dpa/Archivbild

Wegen der hohen Temperaturen hat die Kirschblüte im Witzenhäuser Land (Werra-Meißner-Kreis) in diesem Jahr außergewöhnlich früh begonnen. Dort bietet sich bereits jetzt ein strahlend weißes Blütenmeer, nachdem die frühen Kirschsorten schon Ende März die ersten geöffneten Blüten gezeigt hatten. «Danach war es noch einmal relativ kühl, sodass sich die Blüten zunächst nur langsam weiter geöffnet haben. Nach dem schönen Wetter der vergangenen Tage blühen nun aber schon sehr viele Bäume», sagte Maike Laun vom Geo-Naturpark Frau-Holle-Land. An dem schönen Anblick könnten sich Besucher voraussichtlich noch zwei Wochen lang erfreuen. Mit über 100.000 Kirschbäumen ist das selbst ernannte «Kirschenland» im nordhessischen Witzenhausen eines der größten Anbaugebiete im Bundesland und ein beliebtes Ausflugsziel. An den Kirschbaumplantagen führen vier Rundwege vorbei, auf denen auch über 100 Jahre alte Bäume zu sehen sind. Zudem gibt es Wanderwege sowie einen Radweg und ein Kirschkino. Dort läuft der knapp 20-minütige Film «Kirschen, Landschaft und Genüsse» bei freiem Eintritt in Dauerschleife. Er erzählt von der Region und vom Kirschanbau in Witzenhausen. Der hat eine lange Tradition. Erstmals urkundlich erwähnt wurde er nach Angaben des Geo-Naturparks Frau-Holle-Land im Jahr 1573. «Im Moment ist das Wetter optimal für die Blüte», sagte auch Berit Diegmann vom Witzenhäuser Obsthof Kiebe, auf dem neben Süß- und Sauerkirschen auch Zwetschgen angebaut werden. «Die Bienen arbeiten fleißig. Wir haben Feuchtigkeit im Boden, die Bäume haben Kraft und die Wetterbedingungen in den vergangenen Tagen waren optimal für die Blüte», erläuterte sie. Grundsätzlich sehe es für die Kirschen derzeit also gut aus. Wie die Ernte schließlich ausfalle, sei aber noch offen und abhängig vom Wetter in den kommenden Wochen. «Wir haben noch den April mit möglichen Frösten vor uns, die den Bäumen schaden könnten.» Neben der Region Witzenhausen gehören Friedberg-Ockstadt (Wetteraukreis) und Wiesbaden-Frauenstein zu den bekanntesten Kirschanbaugebieten in Hessen.

