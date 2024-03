Diebes-Duo stiehlt Koffer mit rund 2500 Euro teurem Inhalt

Ein Diebes-Duo hat einen Reisekoffer im Hamburger Hauptbahnhof gestohlen. Darin war unter anderem ein teures Profi-Küchenmesser-Set.

Ein Diebes-Duo hat einen Reisekoffer mit einem Inhalt im Wert von etwa 2500 Euro am Hamburger Hauptbahnhof entwendet. In dem Koffer befand sich unter anderem ein teures Profi-Küchenmesser-Set, wie die Bundespolizeiinspektion Hamburg am Donnerstag mitteilte. Ein 55-Jähriger hatte seinen Koffer in der Nacht zu Donnerstag an einem Bahnsteig im Hamburger Hauptbahnhof abgestellt. Plötzlich war der Koffer verschwunden. Der Mann erstattete laut der Bundespolizei umgehend eine Strafanzeige.

Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras sichteten Bundespolizisten zwei Personen, die den Reisekoffer am Bahnsteig stahlen und flohen. Laut Bundespolizei wurden ein 42-Jähriger und eine 39-Jährige am Jungfernstieg mit dem gestohlenem Koffer festgenommen. Gegen beide Personen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Der Reisekoffer wurde mit vollständigem Inhalt an den Besitzer übergeben.