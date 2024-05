Wechselnd bewölkt und milde Temperaturen

Wechselnde Bewölkung und milde Temperaturen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg am Mittwoch. Dabei startet der Tag zunächst wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Süden Brandenburgs ziehen dichtere Wolken auf. Im weiteren Tagesverlauf lockert der Himmel auf, ab Nachmittag wird es verbreitet heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 20 Grad. Nachts sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen, dabei bleibt es trocken. In Bodennähe bis minus 1 Grad tritt örtlich leichter Frost auf. Ansonsten liegen die Tiefsttemperaturen zwischen 2 und 7 Grad.

Windräder werden bei wolkigem Himmel kurzzeitig von der tiefstehenden Sonne beleuchtet. © Jens Kalaene/dpa

An Christi Himmelfahrt wird es laut DWD verbreitet heiter, erst am Abend und vor allem im Norden verdichten sich die Wolkenfelder. Regen wird nicht erwartet - bei Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad. In der Nacht zum Freitag ziehen dichte Wolken auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 5 und 10 Grad.

© dpa