BR Volleys rechnen im Halbfinale mit «intensiven Matches»

BR Volleys machen großen Schritt Richtung Finale

Die Berlin Volleys haben die Tür zum Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft ganz weit aufgestoßen. Im zweiten Spiel des Play-off-Halbfinals gewann der Titelverteidiger am Samstag bei der SVG Lüneburg mit 3:1 (25:22, 25:17, 21:25, 31:29) und führt nun in der Serie Best of five mit 2:0. Vor eigenem Publikum können die Berliner im dritten Spiel am Mittwoch ihren 13. Final-Einzug in Serie perfekt machen.