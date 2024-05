Alba Berlin schlägt Telekom Baskets Bonn deutlich

Drei Tage nach der derben Pleite beim FC Bayern München hat Alba Berlin im Heimspiel gegen Bonn eine gute Reaktion gezeigt. Es war auch ein wichtiger Sieg im Kampf um Platz zwei.

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen großen Schritt in Richtung zweiter Platz nach der Punkterunde gemacht. Am Mittwochabend siegten die Berliner daheim vor 7186 Zuschauern gegen die Telekom Baskets Bonn klar mit 90:69 (50:31). Zwei Spieltage vor Ende liegt Alba weiter einen Sieg vor dem Dritten Niners Chemnitz. Beste Berliner Werfer waren Sterling Brown mit 22 und Matt Thomas mit 14 Punkten.

Bei den Hauptstädtern war nach überstandener Sperre Center Khalifa Koumadje wieder dabei. Und sie legten auch gleich gut los, gingen schnell 7:2 in Führung. Doch dann leisteten sich die Berliner einen Ballverlust nach dem anderen und kassierten einen 3:15-Lauf. Doch der Einbruch, wie noch am Sonntag bei Bayern München, blieb dieses Mal aus.

Alba steigerte sich in der Defensive und die Gäste kamen nun nicht mehr so einfach zu Punkten. Die Berliner konnten so ihre Führung sukzessive ausbauen. Mitte des zweiten Viertels wurde der Vorsprung erstmals zweistellig (39:29). Und da Bonn nun kaum noch traf, konnten sich die Gastgeber bis zur Pause weiter absetzen.

Bonn kam zwar dann besser aus der Kabine und der Vorsprung schmolz im dritten Viertel kurz auf zwölf Punkte (60:48). Doch Alba blieb unbeeindruckt und baute den Vorsprung zum Ende des dritten Viertels auf 20 Punkte aus (73:53). Das ließen sich die Berliner dann nicht mehr nehmen.