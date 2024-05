Tuchel rühmt Passmaschine Kroos und sucht das Sandkorn

Nationalspieler Toni Kroos ist ein Schlüsselspieler bei Real Madrid. Das weiß auch Bayern-Coach Tuchel. Der Trophäensammler und Rhythmusgeber muss gestoppt werden, um ins Finale einzuziehen.

Thomas Tuchel weiß, wen der FC Bayern München im Champions-League-Kracher gegen Real Madrid neben dem doppelten Hinspiel-Torschützen Vinicius Junior unbedingt einbremsen muss, wenn der Münchner Traum vom nächsten deutschen Wembley-Finale gegen Borussia Dortmund in Erfüllung gehen soll: Toni Kroos.

Der 34 Jahre alte Fußball-Nationalspieler ist im Mittelfeld von Real der Stratege, der den Rhythmus im Spiel der Königlichen vorgibt. Beim 2:2 im Hinspiel in München war es Kroos, der mit einem Zauberpass das erste Real-Tor von Vinicius Junior wunderbar einleitete.

«Toni ist seit Jahren ein Schlüsselspieler bei Real Madrid, was man gar nicht hoch genug bewerten kann. Er geht mühelos mit dem Druck um, dieses Trikot zu tragen und für diesen Club auf diesem Niveau zu spielen», sagte Tuchel in Madrid angesprochen auf die Rolle und den Stellenwert von Kroos im Real-Team. «Er hat Trophäen eingesammelt ohne Ende.»

Schon fünfmal hat Kroos den wichtigsten Vereinstitel gewonnen. 2013 wurde der in Greifswald geborene Kroos erstmals Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern München. Als Weltmeister wechselte er 2014 nach Madrid, und es folgten im Real-Trikot vier weitere Triumphe in Europas Königsklasse (2016, 2017, 2018, 2022). «Ich bin überzeugt, dass wir es zu Hause schaffen», sagte Kroos zum Halbfinal-Rückspiel gegen seinen Ex-Club.

Tuchel bewundert den Fußballspieler Kroos. «In der Liga und der Champions League ist das ganz hervorragend auf seine ganz eigene, feine Art und Weise, Fußballspiele zu dominieren in seinem ganz speziellen Raum, den er sich da halb links und im Zentrum sucht», schilderte der Bayern-Coach: «Er gibt den Spielrhythmus vor von Real Madrid.»

Kroos in Schach zu halten, ist also aus Münchner Sicht einer der Schlüssel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN), um eine Woche nach dem 2:2 in München das Endspiel zu erreichen. «Wir sind vorbereitet und hoffen, dass wir das Sandkorn sind in Tonis Passmaschinerie und seiner Gabe, den Rhythmus zu bestimmen», sagte Tuchel.