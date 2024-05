Infineon streicht Hunderte Jobs in Regensburg

Betriebsratswahlen bei Tesla: Arbeitsbedingungen kritisiert

Die IG Metall hat ihre Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen in der einzigen europäischen Tesla-Autofabrik in Grünheide bei Berlin bekräftigt. «Wir würden zuallererst einmal den Blick darauf haben, die Umgehensweisen, aber auch die Produktionsmethoden menschlicher zu gestalten», sagte der IG-Metall-Bezirksleiter für Berlin-Brandenburg-Sachsen, Dirk Schulze, am Montagmorgen im RBB-Inforadio. Von diesem Montag an wird bei Tesla ein neuer Betriebsrat gewählt - die Gewerkschaft hofft darauf, ihren Einfluss in dem Gremium zu erweitern.