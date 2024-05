Essen auf dem Herd: Kinder lösen Feuerwehreinsatz aus

Feuer: Bewohner klettert im zehnten Geschoss über Balkon

Bei einem Brand im zehnten Obergeschoss eines Hochhauses in Hannover hat sich ein Bewohner bei einer gefährlichen Flucht über den Balkon in Sicherheit gebracht. Wegen der intensiven Brandausbreitung habe der 30-Jährige am Mittwoch plötzlich versucht, sich in etwa 30 Meter Höhe über die Brüstung in den benachbarten Laubengang zu retten, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Dort standen zwei Polizeibeamte, die den Mann beruhigen wollten. Sie hätten dann beherzt zugegriffen und ihn zu sich herübergezogen.