Erzieherin bei Brand in Kindergarten verletzt

Frau nach Wohnungsbrand in Unterfranken verletzt

Eine Frau ist bei einem Brand in einer Wohnung in Unterfranken verletzt worden. Das Feuer brach am Montag aus zunächst noch ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus in Oerlenbach (Landkreis Bad Kissingen) aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.