Unbekannte verbringt Nacht in Kirche: Sachbeschädigungen

Unbekannte brechen in Kirche bei Statue Kopf von Jesus ab

In der Saarbrücker Basilika St. Johann haben Unbekannte eine Marienfigur massiv beschädigt. Eine Hand der Maria sei abgetrennt worden, zudem sei beim Jesuskind in ihrem Arm der Kopf abgebrochen worden, teilte die Polizei in Saarbrücken am Mittwoch mit. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Man gehe davon aus, dass der oder die Täter die Tat am Montag verübten.