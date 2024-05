SV Sandhausen verpflichtet Defensivspieler Lorch

Stau und stundenlange Wartezeit bei Reisen durch die Schweiz

Schönes Wetter hat die Menschen am Himmelfahrtstag in den Süden gelockt, aber viele brauchten besondere Geduld: Schon um 7.00 Uhr morgens begann der Stau auf der wichtigsten Nord-Süd-Achse vor dem Gotthard-Straßentunnel. Am Nachmittag standen Autos zeitweise 16 Kilometer Stoßstange an Stoßstange oder bewegten sich im Schritttempo.