Home

Regional

Baden-Württemberg

Eberstadt: Polizei sichert vergrabenes Waffen-Fass

Polizei sichert vergrabenes Waffen-Fass

Waffen- und Sprengstoffexperten der Polizei haben in Eberstadt (Kreis Heilbronn) ein mit Waffen und Munition gefülltes Fass sichergestellt. Das Fass sei im Boden vergraben gewesen und bei Abrissarbeiten an einem Haus durch Bauarbeiter entdeckt worden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Es habe Hinweise darauf gegeben, dass in dem Fass neben Waffen und Munition möglicherweise auch Sprengstoff sein könnte. Deshalb seien nach dem Fund am Mittwoch sogenannte Delaborierer des Landeskriminalamts zum Einsatz gekommen.

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

In dem Fass seien Langwaffen, Waffenteile und auch Munition gefunden worden. Sprengstoff sei hingegen nicht entdeckt worden. Woher der Hinweis auf den Sprengstoff kam, war zunächst unklar. Um wie viele Waffen und wie viel Munition es sich handelte und aus welcher Zeit diese stammten, war ebenfalls nicht bekannt. Vermutet werde, dass das Fass ehemaligen Bewohnern des Hauses gehörte. Der letzte Bewohner sei vor sechs Jahren gestorben.

© dpa