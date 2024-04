Unbekannte wollen Geldautomaten sprengen

Unbekannte sprengen Geldautomat in Hamburg

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten am Bahnhof Hamburg-Ohlsdorf gesprengt. Durch die Wucht der Explosion seien Glasscheiben, Werbetafeln und Türen in der Vorhalle massiv beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Den Tätern sei es aber nach ersten Erkenntnissen nicht gelungen, an das Bargeld zu gelangen. Zum Zeitpunkt der Explosion gab es keinen Bahnverkehr.