Vier Kinder fallen durch Sporthallendach

Einbrecher stürzt auf Baustelle in die Tiefe

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist nachts auf einer Baustelle in Wesel am Niederrhein einige Meter in die Tiefe gestürzt und Stunden später am Morgen von einem Mitarbeiter einer Baufirma entdeckt worden. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler soll der junge Mann in der Nacht zu Sonntag mehrere Baucontainer auf einer Baustelle aufgehebelt und Werkzeuge entwendet haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.