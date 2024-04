Verdreifachung von Behandlungen wegen Cannabis

Kassen: Krankenstand unter Beschäftigten weiter hoch

Krankheitsbedingte Arbeitsausfälle bei gesetzlich Krankenversicherten bewegen sich in Thüringen auch nach dem Ende der Corona-Pandemie auf hohem Niveau. Die Krankenkasse DAK Gesundheit meldete am Montag für 2023 einen Krankenstand von 6,4 Prozent bei erwerbstätigen Versicherten im Freistaat. Das bedeutet, dass an jedem Tag des Jahres im Schnitt 64 von 1000 bei der Kasse versicherten Beschäftigten krankgeschrieben waren. Im Bundesdurchschnitt habe der Krankenstand bei erwerbstätigen DAK-Versicherten bei 5,5 Prozent gelegen.