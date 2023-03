The Rookie: Wann kommt Staffel 4 zu Netflix? Alle Infos

Die Staffeln 1 bis 3 der Cop-Serie „The Rookie” rocken ab 29. März 2023 endlich auch das Portfolio von Netflix. Doch wann folgt The Rookie Staffel 4? Schließlich ist auch diese Staffel bereits für Deutschland synchronisiert und in den USA längst über den Bildschirm gelaufen. Hier erfährst Du wann, wie und wo Du weiterschauen kannst.

Wann startet The Rookie Staffel 4 bei Netflix?

Bisher hat sich Netflix nicht geäußert, wann auch die vierte Staffel von The Rookie ins Programm wandert. In der Vergangenheit hat der Streamingdienst aber stets großen Wert auf Vollständigkeit bei angebotenen (Lizenz-)Serien gelegt.

Es ist deshalb davon auszugehen, dass Staffel 4 nicht lange auf sich warten lässt und noch im ersten Halbjahr 2023 gezeigt wird. Es kann allerdings auch sein, dass lizenzrechtliche Fristen einzuhalten sind, bis The Rookie Staffel 4 von Netflix gezeigt werden darf. Denn derzeit läuft diese Staffel in Deutschland nur bei einem einzigen anderen Anbieter: Disney+.

Hier kannst Du The Rookie Staffel 4 jetzt schon streamen

Wenn Du es nicht abwarten kannst, The Rookie Staffel 4 bereits jetzt im Heimkino anzuschauen, stehen Dir derzeit zwei Möglichkeiten offen. Zum einen kannst Du The Rookie Staffel 4 in Deutschland bei Disney+ streamen. Zum anderen ist Staffel 4 mit deutscher Tonspur auf DVD erhältlich – eine Blu-ray-Fassung gibt es jedoch leider nicht.

Im Oktober 2022 lief die Season außerdem bei ZDFneo im deutschen Free-TV. Mit 22 Episoden ist sie übrigens die bisher längste Staffel der Serie.

Die Story: Was passiert in The Rookie Staffel 4?

Der Neuling (The Rookie) Officer John Nolan ist in Staffel 4 in seinem Team angekommen und startet offiziell als Streifenpolizist in den Straßen von Los Angeles. Mit Aaron Thorsen betritt ein neuer Rookie die Bühne, der von Detective Nyla Harper ausgebildet wird. Aaron Thorsen hat keinen leichten Stand – ihm eilt der Ruf voraus, selbst ein Mörder zu sein. Und obwohl er die Polizeiakademie mit Bestnoten absolviert hat, ist der knallharte Alltag als Polizist eine Herausforderung für ihn.

Die verschiedenen Episoden drehen sich um eine Menge Probleme und Widrigkeiten, denen sich Hauptcharakter John Nolan und seine Kolleg:innen stellen müssen. Diese reichen von der Entführung der schwangeren Kollegin Lopez über die Bedrohung durch einen Serienmörder bis hin zu einem Sprengstoffanschlag.

Auch emotional wird wieder einiges geboten, wenn Freunde oder Bekannte des Teams zu Tode kommen oder John Nolan seine Kollegin Bailey Nune (Jenna Dewan) um ein Date bittet.

The Rookie Staffel 4: Cast

Es gibt ein Wiedersehen mit nahezu allen Charakteren der Serie. Wichtiger Neuzugang ist Aaron Thorsen, der in Episode 2 sein Debut gibt. Hier eine Aufstellung der wichtigsten Charaktere:

• Nathan Fillion als John Nolan

• Tru Valentino als Aaron Thorsen

• Mekia Cox als Nyla Harper

• Alyssa Diaz als Angela Lopez

• Richard T. Jones als Sergeant Wade Grey

• Melissa O’Neil als Lucy Chen

• Eric Winter als Tim Bradford

• Jenna Dewan als Bailey Nune (ab Staffel 4 neu im Hauptcast)

• Shawn Ashmore als Wesley Evers

Gaststars in Staffel 4:

• Peyton List als Ginny Bredford, Schwester von Sergeant Tim Bredford

• James Remar als Vater von Sergeant Tim Bredford

• Camille Guaty als Sandra „La Fiera” De La Cruz

• Kamar De Los Reyes als Detective Sgt. Ryan Caradine

• Kyle Secor als Agent Sam Taggart

Wie geht es nach Staffel 4 weiter?

Glücklicherweise ist bei The Rookie kein Ende in Sicht: Staffel 5 ist schon im Herbst 2022 in den USA bei ABC und über den Streaming-Dienst Hulu gelaufen. John Nolan geht in dieser Staffel den nächsten Karriereschritt und wird zum Ausbilder.

Für Deutschland gibt es noch keinen Termin. Folgt die Ausstrahlung allerdings dem Zeitschema von The Rookie Staffel 1 – 4, dann ist ein Start im Mai oder Juni bei Disney+ sehr wahrscheinlich. Weitere Infos zu Staffel 5 findest Du hier.

Darüber hinaus gibt es mittlerweile sogar ein Spin-off mit Niecy Nashs Figur, der FBI-Auszubildenden Simone Clark, das in Staffel 4 in den Folgen 19 und 20 angeteast wird. Die Serie mit dem Titel „The Rookie: Feds” hat von ABC eine volle Staffel spendiert bekommen und lief ebenfalls 2022 in den USA an. Für Deutschland gibt es noch keinen Starttermin.

