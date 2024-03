Statistik: Hausbauer brauchen mehr Geld

Baupreise in Berlin und Brandenburg steigen langsamer

Die Preise für Bauleistungen in Berlin und Brandenburg sind etwas langsamer gestiegen. Im Februar lagen die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude um 4,4 Prozent in Berlin und um 4 Prozent in Brandenburg über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Im letzten Berichtsmonat November betrug die Veränderung in Berlin 5,3 Prozent und in Brandenburg 5,5 Prozent.