Einbrecher machen große Beute in Keller eines Wohnhauses

Drogen-Netzwerk aufgespürt: Vier Festnahmen

Kokain, Luxusuhren, teure Autos und Waffen: Die Polizei ist einem Drogen-Netzwerk in Niedersachsen auf die Schliche gekommen. Ein Großaufgebot an Beamten durchsuchte am frühen Donnerstagmorgen 19 Wohn- und Gewerbeobjekte in den Landkreisen Cloppenburg, Emsland und Osnabrück, wie die Polizei mitteilte. Auch Spezialkräfte und Rauschgiftspürhunde waren im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hatte bereits im Vorfeld drei Haftbefehle erwirkt. Der Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge richtet sich gegen drei 22-jährige Männer aus Lastrup und Herzlake, die in ihren Wohnungen überrascht wurden.