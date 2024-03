Osterwochenende bringt Sonnenschein und mehr als 20 Grad

Nach Vorfrühling wieder kühler in Sachsen

Nach schon frühlingshaften Temperaturen wird es in Sachsen am Wochenende wieder merklich kühler. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, bleibt es am Freitag bei zunächst 17 bis 19 Grad meist trocken. Im Bergland werden 10 bis 16 Grad erreicht. Am Abend ziehen Wolken auf und in der Nacht regnet es.