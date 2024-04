Sonne und mehr als 20 Grad am Wochenende

Temperaturen bis 29 Grad: T-Shirt-Wetter

Die Jacke bleibt im Schrank - stattdessen sind T-Shirts gefragt: Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwarten am Wochenende Temperaturen zum Teil weit über 20 Grad. Das Thermometer steigt am Samstag auf bis zu 21 Grad in der Uckermark, um 24 Grad in Berlin und bis zu 25 Grad an der Elster, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen mitteilte. Der Himmel ist wechselnd bewölkt bis heiter und es bleibt meist trocken.