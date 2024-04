Barmer: Beschäftigte in Sachsen 2023 mit gut 23 Fehltagen

Debatte zur Kriminalität: Schuster will mehr Zurückweisungen

In einer Bundestagsdebatte zur Polizeilichen Kriminalstatistik für 2023 hat Sachsens Innenminister Armin Schuster mehr Zurückweisungen an deutschen Grenzen gefordert. «Wir wollen vernünftig integrieren», sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin in einer Aktuellen Stunde, die von der Union beantragt worden war. Wenn zu viele Asylbewerber auf einmal nach Deutschland kämen, die dann teils in Zelten oder Turnhallen untergebracht werden müssten, sei dies aber nicht möglich. Mangelhafte Integration könne jedoch mehr Kriminalität unter Zuwanderern begünstigen. Schuster hat als Mitglied des Bundesrates auch im Bundestag Rederecht.