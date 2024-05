Arbeitnehmer in Hamburg fehlen im Schnitt drei Wochen

Kasse: Krankenstand in Sachsen weiter auf hohem Niveau

Krankheitsbedingte Arbeitsausfälle bei gesetzlich Krankenversicherten bewegen sich in Sachsen weiter auf hohem Niveau. Unter den bei der DAK-Gesundheit versicherten Beschäftigten lag der Krankenstand im vergangenen Jahr bei 5,8 Prozent, wie die Krankenkasse am Montag mitteilte. Damit lag er über dem Bundesschnitt von 5,5 Prozent. In Sachsen-Anhalt lag der Wert bei 6,8 Prozent, in Thüringen bei 6,6 Prozent.